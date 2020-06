J'ai testé pour vous la Nik Collection 3 de DxO

La rapidité et la créativité sont à l’ordre du jour des innovations présentées dans la nouvelle mouture de la Nik Collection désormais dans sa 3ème version disponible depuis le 3juin 2020. Plus puissante également, cette collection de plugins destinés principalement aux logiciels Photoshop et Lightroom Classic d’Adobe n’est pour autant pas réservée exclusivement à ces logiciels. Tout logiciel de retouche ou de traitement des photos acceptant les plugins compatibles avec Photoshop peut se voir enrichit de cette collection.

Un grand pas en avant a été fait avec l’inclusion du procédé non-destructif dans le flux de travail. On pourra donc traiter une image de manière illimitée et revenir en arrière aussi souvent que l’on voudra. Cela passe par le traitement multipages du format TIFF qui associe dans le même fichier l’image originale, les paramètres de modifications et d’édition ainsi que le fichier de sortie. Cela apporte une grande flexibilité qu’il est possible d’appliquer en cours de travail mais également après avoir enregistré le fichier et en le reprenant plus tard. Le traitement et les modifications peuvent être faites de manière aléatoire dans la suite de leur déroulement de telle sorte qu’il n’est pas besoin de reprendre les procédures dans l’ordre de leur application. On peut, par exemple, après avoir fait une suite de réglages, ne corriger que le 3ème ou le 5ème dans l’ordre que l’on veut. On peut également exporter l’image avec l’entier des modifications ou seulement une partie d’entre-elles de manière réversible jusqu’au nouvel enregistrement.



Deux fonctions intéressantes s’ajoutent à la collection : L’effet de perspective et l’effet de miniature. Comme son nom l’indique, l’effet de perspective corriges les parallaxes dans les images. Il va donc corriger ces perspectives de bâtiment qui les transforment en trapèzes lorsqu’on les photographie à leur pieds ou qui les font pencher vers l’arrière. De manière automatique, il peut également corriger l’horizon pour le rectifier lorsqu’il est penché. Mais pas seulement. En admettant que vous ayez pris l’image d’un groupe avec un grand angle, les personnages dans les bords apparaissent plus étirés dans la largeur que ceux du centre. Perspective Efex corrigera donc ce problème d’anamorphose en traitant les personnages des bords pour qu’ils aient le même aspect proportionnel que ceux du centre. Selon la prise de vue, certaines parties du cadrage peuvent être coupées dans la correction de parallaxe mais pas dans la correction de l’anamorphose.



L’effet de miniature fonctionne différemment de celui dont disposent beaucoup d’appareils de photo. Pour cela, il nécessite d’avoir une image nette dans son ensemble. L’effet de miniature peut alors être centré sur un endroit de l’image pour donner cet effet en trois dimensions où le choix du bokeh et la zone de netteté peuvent être définis manuellement. Il a le même effet que lorsqu’on utilise un objectif à décentrement. Ensuite, l’utilisateur peut définir et ajuster, également dans l’orientation, deux emplacements de flous de manière tant symétrique qu’asymétrique. À partir de ces effets et filtres, il est ensuite possible de définir et d’enregistrer ses propres paramétrages. Ils pourront par le suite être utilisés indifféremment pour une image ou une collection voir un dossier d’image entier.



Pour terminer, l’effet « Analog Efex Pro » qui simule l’utilisation des anciens films argentiques en ajoutant des bokeh, des fuites de lumières du vignetage ou même des rayures ou des atmosphères propres aux anciens films argentiques a été amélioré pour une meilleure fluidité de traitement.



Pour rester connecté à DxO, la partie « Nik Selective Tool » propose un tout nouveau centre de messages qui offre à l’utilisateur des plugins avec Adobe Photoshop de nombreuses informations actualisées sur les produits, offres, et évènements en lien avec DxO et la Nik Collection. Il a pour vocation de promouvoir les contenus éducatifs proposés tout en sollicitant parfois l’opinion des utilisateurs au sujet des produits et également de maintenir un lien avec ses Clients vers les actualités du monde photographique par le biais des réseaux sociaux de DxO.