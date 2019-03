Le drone Mavic 2 Pro pour les photographes

Dans un article précédent, nous vous avions présenté la prise en main du drone Mavic 2 Pro de chez DJI, ses principales qualités et ses (quelques) défauts. A lire ici si ce n’est déjà fait. L’objet de ce nouvel article est de d’explorer plus en détail les possibilités photographiques du Mavic 2 Pro en particulier, et de la prise de vue par drone en général.

Petit rappel à la loi… en préambule

Tout d’abord, un détail règlementaire mais qui a son importance si vous envisagez l’achat d’un drone pour réaliser des images (photo et/ou vidéo). Sachez que si votre intention principale est de réaliser des prises de vue destinées à une diffusion par exemple sur un site web, lors d’expositions ou à fortiori à la vente, vous n’êtes plus dans le cadre d’une utilisation dite de loisirs de votre drone. Et ce même si vous ne tirez aucun bénéfice financier de la diffusion de vos images !

Pour faire simple, dès lors que l’objectif principal de vos vols est la réalisation de prises de vue, vous rentrez dans le cadre dit des Activités particulières telles qu’elles sont définies par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). Cela a comme conséquence directe que vous avez alors l’obligation d’obtenir le Brevet de Télépilote (formation pratique obligatoire + épreuve théorique) et de déclarer votre activité à la DGAC. Vous trouverez l’ensemble des informations utiles à ce sujet sur le site du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels.

Un photographe averti en vaut deux, voyons maintenant ce qu’on peut faire avec ce drone.

Les modes d’exposition du Mavic 2 Pro

L’application DJI Go qui vous permet de communiquer avec le Mavic 2 Pro vous propose plusieurs menus dédiés à la prise de vue. Les photographes habitués à leur reflex ou compact expert seront ravis de retrouver les modes classiques et déjà connus : P, A, S et M, respectivement Programme, Priorité Ouverture, Priorité Vitesse et Manuel. Pour rappel (cf. article précédent) le Mavic 2 Pro est équipé d’un objectif Hasselblad avec une ouverture allant de f/2.8 à f/11 et d’un capteur CMOS de 1’’ permettant la réalisation d’images de 20 mégapixels.

A noter, qu’au final dans l’utilisation standard en tout cas, c’est le mode S qui me semble le mieux convenir. Ce afin de paramétrer un temps de pose suffisant pour éviter tout flou en vol (par exemple 1/250e ou 1/500e) bien que l’excellente stabilisation de la nacelle du Mavic 2 Pro fasse des miracles.

La gestion de la profondeur de champ via l’ouverture a en effet beaucoup moins d’importance qu’en photographie « classique », le grand-angle et l’éloignement par rapport au sujet pour le paysage en tout cas, fait que l’image sera nette sur ces différents plans même à grande ouverture.

Vous disposez aussi au même endroit d’une correction d’exposition (visible en bas EV sur la copie d’écran ci-contre) pour si besoin corriger l’exposition dans des cas délicats : contre-jour, neige, sable, etc.



Les paramètres photo

Le 2ème onglet du même menu Réglages photo vous permet de définir le format de fichier, avec la possibilité de choisir JPG+RAW ce qui est très appréciable pour le post-traitement, la balance des blancs (le mode automatique conviendra pour la plupart des utilisations) ainsi que le ratio d’images (16/9, 4/3 ou 3/2).

Le sous-menu Photo vous permet d’accéder à plusieurs possibilités supplémentaires. Par défaut, l’appareil est sur Single Shot ; une prise de vue unique.

Le Burst Mode permet de prendre des photos en rafale (3,5 ou 7). Comme en photographie classique, il sera utile lors de la photographie d’un sujet en mouvement pour maximiser les chances d’obtenir la bonne image.

Le mode AEB correspond au bracketing, à savoir la réalisation d’une série d’images avec des expositions différentes. Ce mode peut vous permettre d’obtenir l’exposition parfaite pour une photo donnée, mais avec les possibilités de post-traitement en RAW, ce n’est pas forcément nécessaire. Il est aussi utilisable pour réaliser des images avec des expositions très différentes dans le but de créer par la suite un montage HDR.

Le mode Interval vous permet de programmer des prises de vue selon un intervalle défini, par exemple pour la production d’hyperlapses.

Le mode Pano est consacré à la réalisation de panoramas automatisés, bien qu’il soit tout à fait possible de réaliser soi même les différentes prises de vue et de les assembler dans un logiciel de retouche d’images. Dans la galerie d'images présentée ci-dessous les différents clichés ont été réalisés manuellement et assemblés via la fonction Panorama d'Affinity Photo.

Le mode HDR permet d’augmenter la dynamique du capteur, option principalement utile en cas de faible luminosité ou fort contraste. Si vous souhaitez un réel effet HDR, mieux vaut faire plusieurs prises de vue via le bracketing AEB et les assembler ensuite.

Le mode Hyperlight est consacré aux photos de nuit (attention en France l’utilisation d’un drone plus de 30 min après le coucher du soleil est strictement interdite !). Il va gérer les réglages et tenter de diminuer le bruit.

Comme en photographie classique, pour un usage standard la plupart du temps vous resterez sur le mode par défaut Single Shot, mais la présence de ces multiples modes permet néanmoins d’offrir d’autres opportunités au photographe ou de répondre à des besoins particuliers.

Quelles photos avec un drone ?

Du fait de la qualité de l’optique et du capteur, avoir en main le drone Mavic 2 Pro s’apparente réellement à disposer d’un appareil photo volant.

À noter au passage que la nacelle qui soutient la caméra peut s’incliner verticalement selon un angle qui varie de -90° (soit à la verticale sous le drone) jusqu’à +30°.

Ce type de matériel ouvre beaucoup de possibilités photographiques.

En prenant de la hauteur, (jusqu'à 150 mètres maximum en France) vous pouvez :

- découvrir un panorama non visible du sol car caché par exemple par une forêt

- réaliser une vue d'ensemble d’un site qui ne dispose pas d’un point haut ou belvédère

- photographier un batiment en évitant la déformation due à la prise de vue en contre-plongée depuis le sol

- intégrer un premier plan intéressant à une photographie de paysage, comme par exemple la cime d’un arbre, ou le bord d’une falaise

- réaliser des prises de vue à la verticale du drone, ce qui produit des effets très graphiques quel que soit le sujet ou presque : champs, forêts, fonds marins, etc.

En prenant de la distance, c'est à dire en éloignant le drone de vous (tout en le gardant obligatoirement en vue), vous pouvez

- atteindre un endroit inaccessible et obtenir un point de vue inhabituel, par exemple depuis le vide pour photographier des gorges, un pont ou un ilôt isolé

- réaliser des selfies en tout genre (par exemple se photographier au bord d'une falaise depuis le vide) et des photos de groupe (attention, à la règlementation dans ce cas)

Enfin, vous pouvez suivre un sujet en mouvement, automatiquement via la fonction Active Track, et réaliser un filé photographique. Si le terme de filé vous est inconnu, foncez sur ce cours sur la chaine YouTube de Photophiles.

Voilà pour un aperçu des possibilités photo de la prise de vue par drone, et pour compléter cet article, retrouverez ci-dessous quelques images réalisées avec le Mavic 2 Pro. En attendant de vous retrouver prochainement pour un nouvel article consacré cette fois aux fonctions vidéos du Mavic 2 Pro.

