Boîte à tirages, Boîte à magnets chez Photoweb

J’en avais déjà parlé : pour les commandes en nombre, passez votre chemin, mais pour les commandes simples, le service et la qualité sont suffisamment bonnes pour s’y attacher.

J’ai été (re) contacté par cette entreprise pour tester deux de ses nouveaux produits : tirages papier vintage et sur magnets (2 formats possibles) . Après examen, j’ai pensé que cela valait la peine de tenter le coup et de vous en livrer ma courte expérience.



Rien de nouveau à l’horizon concernant l’ergonomie du site que ses administrateurs devraient revoir après avoir contacté de vrais utilisateurs : sûr qu’ils apprendraient plein de choses s’ils voulaient l’entendre. Entre autres, j’ai voulu passer commande des produits, lorsqu’un message d’erreur me prévient que la boîte commandée sur l’un des produits n’était plus en stock. A moi de modifier en conséquence ; mais, peine perdue, après plusieurs manipulations infructueuses je ne pouvais poursuivre. Remarquez que cela m’a donné l’occasion de tester à nouveau leur service clients et, malgré la période des fêtes, j’ai pu constater la bonne qualité de l’accueil : l’humain a souvent du bon. Je remercie cette charmante conseillère qui, avec patience, m’a sorti de ce mauvais pas même si je n’ai jamais reçu le courriel de confirmation me disant que ma commande était prête. Mais, un simple retour dans mon panier a suffi, pour constater que le nécessaire avait été bien fait. Par contre, malgré l’assurance de la page d’accueil, il m’est informé que mes produits seront livrables à compter du lundi 26/12/2016 ; tant pis pour le Noël.



Et pourtant, quelle surprise, le facteur m’apporte le colis juste le vendredi d’avant : j’en connais qui vont être satisfaits !!! En effet, les petits coffrets, véritables écrins – Boîte à tirages ou boîte à magnets - ont une belle présentation et une place, au dos, est réservée pour y inscrire un petit mot, belle intention.

Je puis vous assurer qu’aussi bien les magnets que les petits tirages vintage ont un excellent rendu y compris d’après les photos prise avec un smartphone de qualité moyenne. Alors pensez-y pour vos fêtes à venir….



Bonnes Fêtes !!!!

Boîte à partir de 9,95€ selon le choix tirages ou magnets, leur taille (deux aux choix pour ces derniers) et la quantité livrée – Prix indiqué sur le site de Photoweb.

Jean-Claude Barousse

www.jcbarousse.fr