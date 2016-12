Les cartes SD Exceria de Toshiba

En avance sur son temps, les cartes SDXC Exceria de Toshiba ont des vitesses de lecture/écriture vraiment élevée, fort pratiques pour l'usage de la vidéo dans les APN. Surtout avec le 4K, disponible désormais sur les nouveaux appareils. Pour autant, ces cartes ne présentent malheureusement pas de gros avantages sur les appareils et lecteurs de type UHS-I car la vitesse de transfert s'en trouve automatiquement bridée. C'est donc une carte à envisager lors de l'achat d'un nouvel APN ou d'une caméra vidéo dont les capacités sont adaptées. Pour en tirer le profit maximum, un appareil récent avec un processeur performant capable d'utiliser ces taux de transfert et cette rapidité d'enregistrement est le mieux approprié mais cette carte SD reste très performante dans les autres appareils moins récents. Ceci dit, les cartes Exceria Pro excellent dans leur domaine et dépassent de nombreux concurrent à commencer par SanDisk et Panasonic. La version "ordinaire" donc non pro est, par contre un petit peu en retrait de ses concurrents mais reste tout de même dans le peloton de tête parmi les 5 meilleurs.



La carte que j'ai testée, Toshiba Exceria Pro a une capacité de 32 Go et des taux de transferts de 260 Mo en lecture contre 240 Mo en écriture. Cela ne s'est pas vu directement sur mon appareil photo, bien que les images prises en rafales avec mon reflex récent m'ont parues moins hésitantes (je préciserai moins de temps d'attente après une série) sans que ce soit réellement notable. Probablement influencé par les indications de transfert, j'ai eu l'impression que c'était plus rapide mais à défaut de pouvoir le vérifier avec des instruments fiables, je préfère préciser qu'il s'agit là d'une appréciation.



Les cartes Exceria SDXC de type UHS-II sont disponibles en capacités de 16 Go, 32 Go, 64 Go et tout récemment en 128 Go. De quoi ravir les amateurs de vidéo disposant d'un appareil supportant ces cartes avec la vitesse d'enregistrement en cerise sur le gâteau, sans toutefois peser plus fort sur le budget que ne fait la concurrence.