Pixter

Pixter est le nom d’une jeune société française créée par un jeune (!) étudiant (même si aujourd’hui il a grandi, forcément) lyonnais. Imaginez ma surprise, lorsque leur chargée de communication me propose de tester 2 objectifs, dits Pro, et un petit trépied muni de sa télécommande fonctionnant en Bluetooth.



Evidemment, je savais déjà que l’on pouvait, entre autres faire des photos avec son smartphone mais, prétendre apposer un objectif sur la lentille de ce dernier, bonjour les dégâts quand je pense à ceux occasionnés sur les appareils photos plus traditionnels du fait de tels additifs. Sur que pour rigoler, je vais rigoler…



Et bien figurez-vous, pas du tout : la qualité reste tout à fait honorable par rapport à une photo prise sans cet appendice. Je dirais même plus : cette qualité reste directement dépendante de celle de votre smartphone ; le rôle de ce complément d’optique est la modification de la focale. Ici en grand angle et Fish-eye pour faire des photos différentes et qui ne manqueront pas de plaire aux petits, aux grands et très grands de 70 ans et même plus !!! Ils sont simples d’emploi et légers.

Mais vous pourrez aussi l’utiliser avec votre tablette et pourquoi pas devant l’objectif de la webcam de votre ordinateur ? Sûr que vous allez prouver votre différence photographique…

Alors pensez-y pour vos fêtes : pour pas cher, vous ferez des heureux !!

Un petit bémol cependant : même s’il est pratique de clipper l’ensemble devant l’objectif de votre portable, il faut néanmoins bien veiller à son emplacement au risque d’obtenir un résultat flou, voire rien du tout, ce qui ne serait vraiment pas à la hauteur de ces intéressants petits objectifs !!!



Autre chose : si vous désirez utiliser le trépied (bien pratique et qui ressemble à un autre accessoire équipant les appareils photos traditionnels), vous pourrez le faire mais après avoir retiré la coque. Et, vos photos auront un format paysage à moins que ce soit moi qui n’ai pas trouvé la position portrait ??

Bien vu, la petite télécommande, livrée avec le trépied, qui fonctionne avec le Bluetooth permettant une connexion jusqu’à 10 mètres avec votre smartphone.

Bien vu la pochette pour ranger ces accessoires et la lingette pour prendre soin de la lentille de l’objectif : un vrai Pro !!

Selon votre achat de 19,90€ à 30€ (prix moyen constaté)