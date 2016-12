Greg Machet, photographe de mariage et portraitiste, dont je vous ai parlé il y a déjà une paire d'années, continue brillamment de développer sa deuxième enseigne où pour trois fois rien, si l'on accepte de comparer à d'autres offres, il vous fait le portrait à la manière de... et, presque aussitôt vous repartez avec votre portrait en 24*30.

Rappelez-vous c'est à l'Atelier de la photo

Joli cadeau à faire et se faire pour les fêtes de fin d'année. "

ARCHIVE du 2014-02-19:

Quoi de plus parlant qu'une photo ? Et une bonne en plus, alors que le sujet n'était pas vraiment si facile....

C'est le travail de l'artisan-photographe qui est, tous les jours, réalisé par L'Atelier de la Photo dans sa boutique, sise dans le Marais à Paris. La devanture ne dépareille pas ce beau quartier de Paris fidèle à ses traditions et, devenues aujourd'hui, également photographiques... Sans rendez-vous, vous pouvez vous y rendre pour vous faire tirer le portrait : assis, debout, voire autrement, vos désirs seront réalités pourvu que la photo soit bonne, et de qualité : Noir et Blanc de préférence. C'est la marque de l'entreprise, mais aussi, si vous le demandez gentiment, en couleurs, dont l'impression est faite sur du papier Epson de la meilleure qualité plastifiée. Répétition puisque c'est bien là l'empreinte prégnante du photographe Grégory Machet.

Votre conjoint, vos enfants, le reste de votre famille, mais aussi votre animal favori pourront également profiter de l’événement pour un portrait personnalisé. Et pour être certain que la photo vous plaise, elle sera visualisée sur un bel écran faisant du modèle du jour, la vedette exclusive du moment. Et si elle vous a fait bonne impression, elle vous sera remise accompagnée d'une clé Usb contenant le fichier original en couleurs, mais en basse définition car si vous désirez d'autres œuvres, n'oubliez pas le photographe !! Oui, car, c'est certainement le plus frappant, en allant à L'Atelier Photo vous profiterez du nouveau concept en photographie : une véritable séance photo sans aucun engagement.

Autrement dit, la photo vous plaît ? Vous l'emportez avec vous moyennant un prix osant également défier la concurrence. Elle ne vous plaît pas, quelqu’en soit la raison, passez votre rue.

Dans les deux situations, dites au revoir poliment à l'artisan car, je n'ai aucun doute, vous aurez envie d'y retourner rapidement... Mais, si vous ne pouvez pas vous y rendre, Grégory viendra à vous (sous conditions librement consenties) avec son studio mobile... L'Atelier de la Photo

