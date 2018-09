Jouez au photographe pro !

Dans cette série la Boîte à outils du photographe, je voudrais vous présenter ce petit logiciel : Set a Light 3D Studio. Je l’ai utilisé en particulier dans le cours sur la photographie publié sur la chaîne YouTube de Photophiles (https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zff62CKR6p69NKDAeIoMLJ-) pour expliquer les notions sur l'éclairage en photo de studio.

C'est un logiciel qui est payant. Vous avez 15 jours d'essai gratuit et il y a plusieurs versions. La version basique limitée à 5 cinq sources lumineuses peut suffire à la majorité des photographes. L'intérêt de ce logiciel c'est de vous permettre de simuler un éclairage de studio et donc de simuler votre prise de vue.

On a beaucoup de possibilités : par exemple de choisir des modèles différents hommes ou femmes, de choisir différents types d'éclairages… On va disposer par exemple de boîtes à lumière, des flashes cobra, de réflecteurs et diffuseurs divers, de différents types de fonds et d’objets…

Sur le site de l’éditeur, vous trouverez des plateaux d’éclairage déjà composés qui permettent déjà d'avoir une base. Vous pouvez déplacer chaque élément (appareil photo, éclairage, modèle, objet) par cliquer-glisser sur le pied de l'élément, le réorienter ou le faire tourner par cliqué-glissé sur les petites flèches latérales et verticales.

On visualise dans la zone appareil photo en haut à droite le résultat de la prise de vue. Chaque élément est donc déplaçable à la fois en hauteur, en position et en orientation de même ici. Vous avez la possibilité de zoomer sur votre plateau d’éclairage et de le faire tourner pour disposer d’un meilleur angle de travail avec la petite interface de navigation.

Chaque éclairage est configurable en terme de luminosité. Vous avez la possibilité de choisir le type d'objectif que vous utilisez pour simuler une prise de vue réelle, la vitesse à laquelle vous travaillez, le diaphragme et ainsi de suite.

Le principe d'utilisation est donc très simple puisque qu’un clic sur un élément quelque qu’il soit vous donne accès aux options de personnalisation comme la couleur, la position, etc. Par ailleurs, certains modèles sont dynamiques, c’est-à-dire qu’on a différentes possibilités de poses.



Une fois que vous avez défini tous les éléments de votre plateau, un clic sur l’appareil photo dans la barre du haut vous permet de prendre une « photo » qui va apparaître ensuite en grand.

Ce logiciel peut avoir plusieurs utilisations. Il peut évidemment, pour un photographe qui voudrait faire du studio, lui permettre de simuler par avance et dans le détail ses prises de vue. C'est à dire de voir en fonction des éclairages dont il dispose, de la pose qu’il souhaite faire prendre à son modèle et des accessoires disponibles, quel sera le meilleur plan d’éclairage pour réaliser sa prise de vue. A noter qu’il est d’ailleurs possible de générer le plan d’éclairage associé à chaque prise de vue.



Mais ce logiciel a aussi un autre intérêt. Si vous souhaitez vous initier à l'éclairage en studio, ça peut être un très bon point de départ pour commencer à apprécier l'effet d'un réflecteur par exemple, apprendre à positionner correctement les spots de studio par rapport au modèle, étudier des combinaisons d’éclairage diverses. C’est donc un très bon outil pour s'entraîner à la photographie en studio même si ça ne remplacera évidemment jamais la pratique.

Site de l’éditeur : https://www.elixxier.com

A très bientôt pour d'autres découvertes.

