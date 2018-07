S'initier à l'éclairage en photographie

Dans cette série La boîte à outils du photographe, je voudrais vous présenter ce site strobox.com. C'est un site qui va être particulièrement utile dès lors que vous commencez à vous intéresser à la manière d'éclairer vos photos en particulier en studio mais aussi en lumière naturelle. C'est un site qui est uniquement en anglais mais est relativement simple d'utilisation donc cela ne devrait pas poser de problème pour les non-anglophones.

Vous avez une zone Catégorie (Category) qui correspond aux sujets des photographies (mode, nourriture, paysages, …etc.). Soit vous laissez toutes les catégories cochées, soit vous désélectionnez tout (Deselect all) pour cocher uniquement les catégories souhaitées. La deuxième zone Lights correspond au contexte d’éclairage : lumière naturelle, flash, boite à lumière, réflecteur. Selon le matériel dont vous disposez, vous pouvez par exemple sélectionner uniquement des photos qui ont été faites en lumière naturelle avec un réflecteur.

A noter : cet article est une transcription du tuto vidéo publié sur la chaîne YouTube de Photophiles. Alors si vous préférez le format vidéo, cliquez ci-dessous, sinon continuez juste votre lecture.





Au passage, vous trouverez dans l’épisode N°12 du cours sur la photographie sur la chaîne Youtube de Photophiles une explication sur l'utilisation du réflecteur en lumière naturelle.

Vous lancez ensuite la recherche sur le bouton Search. Le site va vous proposer différentes images qui correspondent à votre demande. Ce qui est très intéressant c'est que lorsque vous cliquez sur une image, vous allez obtenir à côté le plan d'éclairage utilisé.



Ici l'auteur, Anton Dimov, a posé un un grand réflecteur en contrebas du modèle pour renvoyer une partie de la lumière du soleil et ainsi déboucher les ombres du personnage et probablement aussi pour donner plus de relief et de volume à la robe du modèle. Vous trouvez aussi des informations utiles comme le temps de pose utilisé, l'ouverture et la sensibilité ISO.

D’autres informations s’affichent en dessous comme la focale et le boitier utilisé.

Si je relance une recherche mais en sélectionnant cette fois tous les types d’éclairage et donc aussi les flashs de studio, je peux savoir par exemple comment a été réalisée cette photographie de Jeferson Gomes:

Vous allez voir que sur le plan d'éclairage, j'ai un éclairage somme toute relativement simple. Le modèle est en partie tourné vers l'appareil, j'ai un flash à l'arrière du modèle qui crée cette ligne plus claire le long du bras droit du modèle et qui permet aussi de faire ressortir les cheveux. J'ai un flash devant qui porte donc sur l'épaule gauche du modèle qui lui est équipé d'un filtre rouge, c'est ce qui produit cet effet de couleurs ici roses et rouges sur l'épaule du modèle.

C’est donc un site qui est très intéressant pour explorer les éclairages. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons :

- soit en utilisant le moteur de recherche en fonction du matériel dont vous disposez, quitte à utiliser un traducteur comme Google Translate pour traduire les différents éléments qui sont dans la liste Lights

- soit simplement en regardant comment ont été faites des images qui vous plaisent.

Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous souhaitez vous même contribuer à site vous pouvez le faire ici en ajoutant des photos (bouton Add Photos) et vous pouvez créer gratuitement vos propres plans d'éclairage en partenariat avec un petit logiciel qui s'appelle Lighting Diagramm Creator.

Voilà donc un excellent site pour se perfectionner à l’éclairage en photographie. Nous verrons prochainement un autre outil plus pointu pour s’initier ou se perfectionner en studio photo, mais ce site www.strobox.com constitue déjà une très bonne base de travail.

A très bientôt pour d'autres découvertes.

