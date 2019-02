Stockez vos images en ligne

Le stockage de photo en ligne, une solution pour préserver longtemps vos souvenirs

Vous aimez vraiment beaucoup vos photos et en prenez continuellement ? Le problème de leur stockage se posera donc à vous à un moment ou à un autre. La bonne nouvelle est que vous n’avez plus à craindre de manquer d’espace pour les conserver ou de les perdre malencontreusement à cause d’un problème matériel ou logiciel. Découvrez ici le stockage de photo en ligne, un moyen intéressant de sécuriser vos photos afin de pouvoir en disposer quand et comme bon vous semble.

L’intérêt du stockage en ligne

Lorsque vous perdez vos photos, il est bien difficile, voire impossible, de pouvoir les refaire. Comment préserver tous ces souvenirs inestimables ? Les périphériques de stockage offrent certes une solution, mais entre les risques de vol, d'endommagement ou de perte, leur fiabilité n’est pas totale.

Le stockage de photo en ligne paraît à ce sujet la solution rêvée. Il se révèle particulièrement avantageux, notamment en matière de sûreté, d’accessibilité et de durabilité. Le système de stockage protège vos données et vous met à l’abri de toute mauvaise surprise (panne ou perte) en procédant à une sauvegarde multiple. De cette manière, vous disposez en outre de plus d’espace sur votre téléphone ou votre ordinateur. Profitez de cet espace sécurisé pour enrichir votre portfolio. Vous pourrez y puiser vos plus belles photos et les présenter à un concours.

Quelques conseils pour bien choisir

Il existe bon nombre de sites de stockage de photos en ligne qui offrent des services gratuits ou payants. Il est important que votre outil de stockage réponde à certains critères que sont :

La capacité de stockage : il vous faut vous assurer que la capacité proposée est suffisante pour la sauvegarde de l’ensemble de vos photos ;

La préservation de l’authenticité : vérifiez que vos données ne seront pas stockées sous une forme compressée, au risque d’en voir la qualité altérée ;

L’accessibilité et le partage : le Cloud à choisir doit être facile d’accès. Vérifiez que vous pourrez facilement consulter vos données sur votre téléphone ou votre ordinateur, mais également s’il vous sera facile de partager vos photos sur les réseaux sociaux ou par mail.

La qualité et la rapidité de téléchargement de vos photos sont des facteurs notables en ce qui concerne la facilité d’utilisation ;

L’impression : le mieux est de prioriser un service capable de vous proposer l’impression de vos photos à un coût raisonnable.





Quelques offres de stockage de photo à prioriser

Notre petite sélection parmi la multitude de services en ligne gratuits et payants :



Google photo

Idrive

Flickr

Dropbox