Jean-Louis Delhaye

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

Les Floralies d'Orléans ! Parce qu'à 12 ans, muni de mon premier «bridge» 135, ça me paraissait un merveilleux univers de couleurs et de formes j'ai annoncé à ma mère que j'allais prendre le train pour aller y passer la journée ... quelle déception, il pleuvait et le ciel était couvert ! Mais il faut bien commencer quelque part, pas vrai ?

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Dix ans de photographie de voyage, depuis l'Europe jusqu'en Asie du Sud, comme photographe indépendant. La vie alors c'était de se mettre en route avec 1000 $ et une thématique en projet pour passer plusieurs mois en totale immersion dans un univers étranger à explorer, à découvrir, pour en rapporter des images. La suite ? En rentrant les photos étaient placées en agence à la disposition d'acheteurs éventuels qui se manifestaient, ou pas ... les petits boulots j'en ai fait 100 pour gagner de quoi survivre en attendant de retrouver mon capital de départ pour me lancer dans un nouveau voyage, un nouveau projet ...

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je suis passionné par la vie et l'hyper réalisme m'a toujours attiré au delà de tous les autres domaines. Je fais volontiers du paysage et du portrait contemporain, avec tout l'arsenal de la photo numérique : double exposition, HDR, imagerie composite, etc.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Les photographes humanistes évidemment mais aussi David Hamilton, et plus près de nous des gens comme Dave Hill, Adrian Sommeling, ou encore un cinéaste comme Manu Bonmariage ou un dessinateur comme Henki Bilal.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

Je suis définitivement incapable de choisir parmi toutes mes images mais celle qui figure sur ma carte c'est «les secrets de Teddy» ou l'ours en peluche a entrainé l'enfant dans son refuge secret, en haut du clocher de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste à Saint-Jean-sur-Richelieu ... à cause de tous les souvenirs qui l'entourent, comme ce vieux curé qui avait tenu à m'accompagner pour me montrer l'accès en me tenir l'échelle pour s'assurer que je ne me blesserais pas. Toute la magie des vieux bâtiments remplis d'une autre histoire, la chaleur des gens qui partagent leur passion ... c'est tout ça MA photo.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

«Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage»

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

Plusieurs voyages en préparation, l'Islande encore, le Yukon, le Manitoba, et puis une exposition à Québec en Octobre à la galerie d'art Urbania, une autre encore en Avril 2019 qui est en préparation avec MP TresArt.

Site Internet : http://delhaye.weebly.com