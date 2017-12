Nana Sansnom

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

Quand j'était enfant j'ai eu des petits appareils photo, puis par la suite des Kodak jetables.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Après l'enfance et l’adolescence, je suis allée travailler et c'est à la suite d'un arrêt de travail que je me suis offert mon premier reflex numérique de chez Canon (le 1100D ) j'ai fais quelques années avec celui-ci en tant qu'amatrice, puis cette année je me suis mise en tant que professionnel.

Entre temps je casse mon boitier et la je continue avec un autre canon (le 5D marque IV)

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je n'ai pas de thème je suis curieuse de tout, des techniques, des sujets, des couleurs, des lieux, des intempéries...

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Raymond Depardon pour son côté Multi-casquettes,Thomas Subtil pour son originalité.



Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

Les photos prises dans des lieux abandonnés et déserts car j'aime toutes ces émotions qui tournes dans ma tête quand je les prends.

Les photos animalières car j'adore les animaux et pour moi prendre en photo l'un deux et avoir une belle photo à la clef remercie toute la patience et le travail mis en oeuvre derrière.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

Accrochez-vous et croyez en vous!

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

J'en ai effectivement mais je ne souhaite pas en parler pour le moment!

CONTACT AUTEUR

Site Internet : https://nanasansnom.com/