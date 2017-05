Ludivine Nakedcat Photographe

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

Ma passion pour la photographie est née il y a huit ans, lorsque j’ai terminé mes études. J’ai emprunté l’appareil reflex de mon frère pour réaliser des portraits de ma soeur un après midi, et j’ai été subjuguée par la puissance et la qualité des images qu’on était capable de réaliser. Je me suis formée seule, parce que ça me plaisait, puis j’ai effectué des stages techniques pour confirmer mon savoir et connaître le vocabulaire et les codes du domaine.



Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Depuis très jeune, j’ai pratiqué diverses activités artistiques, notamment la musique et la danse, et je rêvais de pouvoir vivre de l’une de mes passions. Mon bac en poche, j’ai écumé les salons d’étudiants et collectionnais les brochures des écoles d’art. Le Conservatoire de musique me faisait de l’oeil également mais la réalité financière de ma famille et les conseils avisés de mon père m’ont fait choisir une voie que nous jugions plus sûre pour gagner ma vie et qui me donnerait le bagage nécessaire pour ensuite faire ce que je voulais. J’ai donc choisi de m’orienter vers un double cursus d’anglais, d’économie et de gestion à l’université. J’ai ensuite obtenu un Master de Management International. Je rêvais de voyages et me passionnais pour les échanges interculturels. En sortant de mes études, je me suis spécialisée dans la supply chain puis j’ai décidé de devenir commerciale dans la presse. Dans ces deux domaines, c’était principalement les relations humaines qui m’intéressaient.

Il y a trois ans, j’ai profité d’un plan de licenciement économique pour quitter mon entreprise et j’ai décidé de faire de ma passion pour la photographie, mon métier.

, je suis photographe indépendante et vis de cette nouvelle activité. Elle est divisée en deux parties : les prestations de services que je propose, et mon travail plus personnel, plus « artistique » que j’essaie d’exposer le plus souvent possible.



Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Ma passion réside dans les émotions et l’expression de celles-ci. Dans tout ce que j’entreprends, c’est l’émotion vécue qui m’intéresse et mon travail parle évidemment beaucoup des miennes.

Je déborde constamment de nouvelles idées et ne manque jamais de projets. Mes séries continues évoluent avec ma vie et je travaille essentiellement sur l'autoportrait.

Les autoportraits sont pour moi une réelle recherche sur mon identité propre, sur mon image en mouvement constant.



Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Francesca Woodman, Otto Umbehr, Sally Mann



Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

C'est une photo que j'ai réalisée il y a peu de temps, qui est extraite d'une série d'autoportraits en noir et blanc que j'ai intitulée "Hide and seek".

Je l'ai réalisée par une nuit d'insomnie, dans un état un peu second. Je la trouve forte et le reflet exact de l'émotion dans laquelle j'étais à ce moment là.



Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

Je lui dirais que si c'est ce qui le fait vibrer, ce qui l'anime, alors il faut y croire et foncer. Je dirais aussi que les obstacles n’existent pas. Ils n’existent qu’en nous-même.

Et je lui conseillerais également d'être sincère dans sa démarche et de ne s'entourer que de positif.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

En ce moment, je travaille sur une série d'autoportraits intitulée "Myste".

Elle traite de la part mystique qui réside au fond de nous.

CONTACT AUTEUR

Site Internet : www.ludivinenakedcat.com

Ce sont des jeux de miroirs et de lumière sur un corps de femme nu.