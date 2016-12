Journée d'un photographe de mariage

8H00 : Aussitôt levé, je pense de suite à mon reportage photo du mariage et regarde dehors la météo, pas de pluie !

8H30 : Après un bon petit déjeuner (la journée sera longue), je vérifie une dernière fois le matos préparé la veille. Je contrôle les 2 reflex, les batteries sont bien chargées, les cartes mémoires sont formatées et placées dans l'étui de protection, les objectifs nettoyés ainsi que les 2 flashs cobra avec leurs batteries neuves. Je dispose tout ça dans mon sac. Je regarde encore le déroulement de la journée, tout est bon, j'ai rendez-vous à 11 heures chez les parents de la future mariée pour les préparatifs.

10H00 : Après un dernier café, départ pour cette journée chargée, j'ai 40 minutes de route d'après mon GPS mais il est préférable de prévoir large, nous ne sommes pas à l'abri d'un imprévu (bouchon, pneu crevé...) En tout cas, j'ai fait le plein de carburant et la révision de ma voiture a été faite donc pas de risque de mauvaise surprise de ce côté là !

10H38 : Arrivée à l'adresse indiquée et j'aperçois de l'agitation dans la maison. Le petit frère pleure car il essaye ses chaussures qui lui font mal, la maman s'énerve au téléphone pour expliquer l'adresse de livraison des fleurs, le papa va de pièce en pièce sans raison apparente, et il y aussi les 2 cousines qui posent pleins de questions, et Marie, la future mariée est stressée car la coiffeuse n'est pas encore arrivée ! Bref, matinée classique d'une journée de mariage. Je prends moi un peu de recul et examine tout ce petit monde. Je sors l'appareil photo et y monte mon 50mn car j'ai remarqué la superbe robe accrochée à la fenêtre d'une chambre, ça sera ma 1ere photo de la journée.

12H45 : Pause déjeuner, la première étape est terminée, les préparatifs sont dans la boite. Je regarde rapidement les photos, tout me semble bon, j'ai réussi à saisir l'ambiance de la matinée. Même si la carte SD de 16GO est loin d'être remplie, je la remplace par précaution car une carte n'est pas infaillible ! Je ne voudrais pas perdre toutes les photos de la journée.

14H30 : Il n'y a pas grand monde devant la mairie, je prends quelques clichés de la place puis de la mairie et vais me présenter à l'adjointe au maire. J'en profite pour regarder l'éclairage de la salle des mariages, une lumière douce s'introduit de 2 grandes fenêtres, c'est entre elles que je vais me positionner pour réaliser le reportage. Il est 14H52, Pierre, le futur marié arrive et salue les invités présents, je shoote discrètement...

15H25 : Marie et Pierre sont désormais mariés civilement. Quelques photos à l'intérieur de leur voiture (moment priviligié), direction l'église à 15 minutes à peine, j'essaye d'y arriver vite pour être présent à leur arrivée, je ne voudrais pas râter un instant. La cérémonie débute à 16H00, cela me laisse un peu de temps pour prendre des clichés d'ambiance et l'édifice religieux.

17H35 : Tout s'est bien déroulé, il ne fallait pas rater les photos des mariés arrivant à l'hôtel, les émotions intenses lors du consentement, les échanges d'alliances, les larmes de la maman, les signatures, la sortie. Je me rends maintenant au lieu de réception.

18H20 : Les mariés ont "lancé" le vin d'honneur, Pierre a fait un court discours et puis, comme il était prévu, on part tous les 3 au jardin pour une heure de photos de couple. Les mariés se prêtent au jeu des poses mais j'essaye qu'elles soient des plus naturelles.

19H30 : Retour parmi les invités et après quelques clichés de la bonne ambiance qui règne, je me rends dans la grande salle où se déroulera le repas pour photographier la décoration et tous ses petits détails que les mariés ont pris le temps de confectionner.

1H05 : Je félicite les mariés avant de partir et laisser tout ce petit monde terminer la nuit. J'ai toutes les photos importantes : l'ambiance de la soirée, les jeux, les imprévus, la 1ère danse, le découpage du gateau, la pyramide de champagne...

De longues heures m'attendent dans les prochains jours pour trier et retoucher ces 695 photos et réaliser ensuite l'album qui reflètera au mieux cette magnifique journée du mariage de Marie et Pierre.

Texte et photographies par Jean-Guy FARVACQUE

Site internet : www.jean-guy.photo